Droits TV - Canal + surveille de près la situation de Mediapro

L'affaire Mediapro ne s'arrête pas de prendre de l'ampleur depuis plusieurs semaines et inquiète sérieusement les acteurs du championnat de Ligue 1. Alors que le groupe espagnol a refusé de payer ses 172 millions d'euros de droits télévisuels du mois d'octobre à la LFP, les dirigeants de la Ligue ont été contraints de contracter un prêt pour payer les clubs français. Alors qu'un nouveau versement de la société audiovisuelle doit être versé en décembre, Jaume Roures a fait comprendre cette semaine en conférence de presse qu'il y avait peu de chance que la Ligue voit la couleur de cet argent.

Mais un nouveau refus de payer pourrait entrainer de nouvelles conséquences pour les clubs français. En effet, selon 20 Minutes les dirigeants de Canal + surveilleraient attentivement l'évolution de ce dossier. Alors que la chaine cryptée diffuse 20% des rencontres de Ligue 1, elle respecte de son côté les montants et délais de paiement. "On a conscience d’être en position de force, par rapport à la Ligue et aux clubs. Canal est un acteur plus que jamais fiable, qui met en valeur le produit et qui paye" reconnait-on en interne. La chaine envisage-t-elle de récupérer le lot principal de Mediapro ? Pourrait-elle menacer d'arrêter les versements à la Ligue si leur concurrent poursuivait leur refus de payer ? Ce qui est sûr c'est que ce feuilleton est loin d'être terminé, affaire à suivre.