Droits TV - Canal+ a boycotté l'appel d'offres, 4 dossiers reçus par la LFP !

La guerre est totale entre Canal+ et la LFP. En effet, alors que la chaine cryptée était attendue comme le sauveur pour la Ligue 1, cette dernière n'a pas participé à l'appel d'offres de la Ligue ce lundi matin d'après L'Equipe. Le groupe présidé par Maxime Saada conteste toujours le choix de la LFP de remettre en ventre uniquement les ex-lots de Mediapro, et pas le lot 3 remporté par beIN Sports et sous-licencié à Canal+ : à savoir deux matchs pour 332 millions d'euros annuel. C+ juge ce tarif prohibitif, mais la Ligue n'a rien voulu entendre.

Selon les informations de RMC, la LFP a reçu, au total, 4 dossiers entre 10h00 et 12h00, dont au moins un venant d'un média étranger : "La Ligue et le comité de pilotage vont maintenant étudier les offres qualitatives jusqu’à 16h, avant d’ouvrir les enveloppes financières" apprend-on.