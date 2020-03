Droits TV - Canal+ justifie sa position auprès de la LFP

Comme indiqué plus tôt ce vendredi, Canal+, principal diffuseur de la Ligue 1, n'entend pas payer le versement de 110 millions d'euros prévu le 5 avril prochain. La chaîne, par la voie de Maxime Saada, son président du directoire, a justifié sa position dans une longue lettre adressée à la LFP.

"Cette suspension de paiement s'inscrit dans un contexte où la crise sanitaire affecte durement la quasi-totalité des activités de notre groupe. Nos activités de télévision payante en France sont fortement impactées par la fermeture d'une part importante de nos canaux de vente et par l'affaiblissement de l'attractivité de nos offres Sport. Nos revenus publicitaires sont en chute libre. [...] Nos activités de télévision à l'international et Studiocanal sont également sévèrement touchées. Nous sommes donc dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour atténuer l'impact financier de cette crise" écrit-il avant de se permettre un conseil à la LFP. "Certaines ligues et certains clubs à l'étranger, notamment en Allemagne, semblent avoir pris des initiatives de façon à soutenir les clubs nationaux et à réduire les charges liées aux joueurs."