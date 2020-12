Droits TV - Ce que Canal+ a proposé à la LFP pour racheter les droits de la L1

Les premières négociations entre la LFP et Canal+ pour les droits TV de la Ligue 1 ont débuté. D'après L'Equipe, une première offre de 690 millions d'euros annuel, dont 100 millions en bonus, a été proposée de manière orale par la chaîne cryptée. Ainsi, 590 millions d'euros seraient garantis pour la reprise des droits laissés par Mediapro. Dans ces 590 millions d'euros, proposés par saison jusqu'à l'été 2024, 490 seraient destinés aux meilleures affiches du championnat. Ces dernières seraient alors diffusées sur les canaux de Canal+. Les 100 millions d'euros restants concernent les autres rencontres du championnat, à plus fiable audience. Ils pourraient d'ailleurs être diffusés sur beIN Sports, qui est aujourd'hui exclusivement distribuée par Canal+. En cas de succès pour ces matchs, un bonus de 100 M€ serait alors versé.

C+ aurait également proposé une avance de 200 millions d'euros à la Ligue pour la saison 2020-2021. Mais cette somme serait ensuite déduite des paiements prévus pour les saisons suivantes. La LFP, qui reste ambitieuse, ne veut pas descendre sous les 800 millions d'euros (830 millions d'euros par Mediapro, plus d'un milliard au total). Pour le moment, la Ligue aurait un montant global annuel de 732 millions d'euros (690 millions de Canal+ si bonus et 42 de Free). C'est pour cette raison que les négociations n'ont pas encore abouti. Selon L'Equipe, une solution doit être trouvée d'ici le 31 janvier, date à laquelle Téléfoot peut diffuser la L1 s'il n'y a pas de nouveau diffuseur.