Droits TV - Et si Amazon était le prochain diffuseur de la Ligue 1 ?

La question des droits TV tracasse toujours le football français. Jeudi, la LFP a validé un nouvel appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2, où le lot numéro 3 qui était sous licencié par beIN Sport à Canal + sera lui aussi concerné. En attendant de trouver un nouvel acquéreur, la chaîne Téléfoot de Mediapro continue de diffuser le football français sans payer et ce jusqu’au 31 janvier. Mais qu’arrivera t-il après cette date ? Où pourrons nous regarder les championnats français ?

Hier plusieurs chaînes de télévision à savoir M6, TF1 et le groupe France Télévisions auraient chacun contacté la LFP pour se proposer à diffuser gratuitement la Ligue 1. Mais la LFP cherche également de nouveaux acteurs et pourrait se tourner vers les GAFAM. En effet, selon Le Monde Vincent Labrune aurait sondé le géant du commerce en ligne à l'automne dernier. Déjà détenteur de 20 matchs de Premier League et de certaines rencontre de Bundesliga, Amazon n'aurait pas donné suite à l'époque, mais resterait attentif à la situation actuelle. Affaire à suivre.