Droits TV - Il y aura bien un nouvel appel d'offres pour la L1 !

Le conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel c'est réuni cet après-midi et après une heure et demie de réunion, la décision de lancer un nouvel appel d'offres pour les droits TV restitués par Mediapro a été prise indique l'AFP. Cet appel d'offres devrait durer une dizaine de jours. La LFP aurait également décidé que le lot numéro 3 détenu par Canal+, et que la chaîne cryptée voulait rendre, ne serait pas concerné par ce nouvel appel d'offres. Un désaccord de plus.

