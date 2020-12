Droits TV - Jacques-Henri Eyraud évoque une "trahison" de Mediapro

Suite à l'arrêt de la chaîne Téléfoot et du départ de Mediapro, qui va perdre les droits de diffusion du championnat de France en raison de son refus de payer les mensualités, nombreuses sont les réactions. C'est au tour de Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, de pousser un coup de gueule contre le groupe sino-espagnol. Il évoque une "trahison" du média, lors d'un entretien avec France Bleu Provence.

"J'ai confiance en la Ligue et en Vincent Labrune pour défendre le football français. Mais c'est une situation extrêmement difficile et il y a énormément de colère. Au moment de l'appel d'offres, Mediapro faisait 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires et était partout, faisait référence dans le monde du spectacle sportif. Que ça finisse ainsi, c'est incompréhensible. Il y a un sentiment de trahison et d'irresponsabilité", a déploré le dirigeant phocéen.