Droits TV - Jean-Michel Aulas a son idée pour expliquer le manque d'abonnés de Téléfoot

Dans une interview accordée au magazine économique Challenge, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a abordé l'épineux dossier Mediapro. Une chose est sûre pour le patron du club rhodanien : le manque d'abonnés de la chaîne Téléfoot est principalement une question de prix.

"Le fait de vendre des droits exclusifs, de manière traditionnelle n'a plus de sens face à la possibilité d'avoir un contenu à la demande pour chacun. Il y a une dimension de prix évidente. Si d'un côté Mediapro n'arrive pas à avoir autant d'abonnés qu'il le souhaitait, c'est que l'offre cumulative de droits TV, plutôt que sélective, ne séduit plus. On arrive à un prix total démesuré, alors qu'on peut facilement adapter l'offre au besoin de l'utilisateur. On multiplierait ainsi les utilisateurs potentiels", a indiqué le boss des Gones.