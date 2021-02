Droits TV - Jean-Michel Aulas reste optimiste malgré les absences de Canal+ et BeIN Sports

Alors que Canal+ et BeIN Sports n'ont pas participé à l'appel d'offres de la LFP concernant les droits du championnat de France ce lundi, l'avenir des clubs de L1 est en jeu ! En effet, la Ligue a fait confiance à Mediapro pour un contrat à 800 millions d'euros annuel qui ne verra, finalement, jamais le jour et les pertes sont colossales pour les clubs... Ainsi, la place est aux négociations pour éviter de perdre trop d'argent et surtout retrouver rapidement un nouveau diffuseur.

Si la situation n'est pas incroyable, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a toutefois affiché sa confiance lors de son arrivée au siège de la LFP. "Mais si on est ici c’est que l’on s’attend à plein de bonnes choses" a-t-il lâché à France Info. Il a aussi affirmé qu'il n'était pas "surpris" par les absences des deux diffuseurs. Espérons, pour la L1, que le sentiment d'Aulas est le bon.