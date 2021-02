Droits TV - L'appel d'offres de la LFP a été infructueux !

C'était à craindre, et il n'y a pas eu de miracle. L'appel d'offres pour les droits TV laissés par Mediapro a été un échec. D'après nos confrères de la radio RTL, trois groupes, à savoir Amazon, DAZN et Discovery, propriétaire d'Eurosport, ont transmis des propositions à la Ligue de Football Professionnel pour un ou plusieurs des six lots mis en vente. Problème, lesdites offres ne sont pas satisfaisantes et n'ont pas atteint le prix de réserve fixé par l’instance dirigeante du football français.

Selon les informations rapportées par le quotidien L'Equipe, la LFP va désormais se donner 48 heures de réflexion avant de se prononcer sur la suite des événements mais tout porte à croire que les futures négociations se feront désormais de gré à gré. Pour rappel, Altice, maison-mère du groupe SFR, Canal + et beIN Sports n'ont pas participé à l'appel d’offres.