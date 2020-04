Droits TV - L1 : Mediapro met la pression sur Canal+ et beIN et propose de diffuser la fin de la saison !

Le président de Mediapro a mis la pression sur les deux diffuseurs de la L1 : Canal+ et beIN Sports.

Jaume Roures, le président de Mediapro, le futur diffuseur de la Ligue 1, a mis la pression sur les actuels diffuseurs : beIN Sports et Canal+. Selon lui, les absences de paiement des deux groupes détenteurs des droits sont incompréhensibles dans cette période actuelle. L'Hispanique, qui récupérera le championnat l'an prochain, estime que ses concurrents doivent faire les virements des matchs déjà joués afin de soutenir les clubs. .

"Cette décision est erronée pour deux raisons. La première, c'est qu'au minimum, il y a des matches déjà diffusés qui n'ont pas été payés. Alors que la situation actuelle impose de faire des efforts. Le deuxième point est que je n'arrive pas à comprendre comment Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG, également patron de beIN Media Group) dirige une négociation où il est partie prenante. Nous sommes d'ailleurs disposés à prendre la place de Canal + et beIN si les choses ne s'arrangent pas" explique-t-il à nos confrères de L'Equipe. "J'insiste, le minimum, c'est de payer les matches émis".

"Si la Ligue casse ce lien avec beIN et Canal, Mediapro est prêt à diffuser la fin de la saison"

Roures n'hésite pas à mettre la pression sur les deux diffuseurs en expliquant que Mediapro est prêt à prendre le relais pour diffuser la fin de la saison, pour aider le football français. "Je le redis, si la Ligue casse ce lien avec beIN et Canal, Mediapro est prêt à diffuser la fin de la saison 2019-2020, même si elle se joue en juin ou en juillet. Si on est prêt à reprendre la L1 ? Absolument. Cela me paraît être une attitude responsable envers le football français. Ce n'est pas être un bon samaritain que de payer ce que l'on doit. C'est notre attitude vis-à-vis de la Ligue espagnole. On travaille ensemble et on s'aide".

Conscient que le calendrier de la saison prochaine pourrait être impacté par la crise liée au coronavirus, Jaume Roures assure que la priorité est de finir cette saison 2019-2020. "Il faut finir 2019-2020. Si cela implique un décalage de la saison 2020-2021, on va s'adapter. On parle avec la Ligue. Ils veulent démarrer la saison fin août ou début septembre. Si ces délais sont tenus, on va verser l'argent que l'on devait verser en août (133,3 M€, le 5 août). Mediapro paiera la Ligue. Le premier désir de Mediapro est que 2019-2020 se finisse dans le cadre de l'accord stratégique entre les ligues européennes et l'UEFA. Si, pour des raisons sanitaires, la saison est définitivement arrêtée, c'est très difficile de dire quand 2020-2021 va démarrer. Si elle commence fin août-début septembre, on va maintenir nos engagements. C'est clair. C'est l'attitude que tout le monde devrait avoir..." Pas sûr que beIN et Canal+ apprécieront.