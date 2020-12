Droits TV - La conciliation Mediapro-LFP prendra fin le 18 décembre

La bataille entre Mediapro et la LFP continue. Ces dernières semaines un conciliateur, Marc Sénéchal a été missionné pour tenter de trouver un accord entre les deux parties. Pour rappel, Mediapro a toujours deux paiements de retard, l'équivalent d'une somme de 265 millions d'euros, et désire renégocier à la baisse les droits TV de la L1 et de la L2. Deux choix s'offrent donc à la Ligue de Football Professionnel : accepter de négocier ou poursuivre la bataille judiciaire. La LFP devra donner sa réponse le 18 décembre prochain, jour de fin de la conciliation. C'est donc à cette date que l'on devrait connaître le sort de Mediapro.