Droits TV - La LFP aurait décroché le milliard, même sans Mediapro !

La LFP aurait récupéré plus d'un milliard d'euros pour les droits TV de la L1 sur la période 2020/2024 même sans Mediapro.

Voilà une information qui risque de faire grincer des dents. En effet, en 2018, lors de l'attribution des droits TV, la LFP a décidé d'accepter l'offre de Mediapro pour un montant record de 1,153 milliard d'euros par an. Une somme qui, à l'époque, avait été saluée par l'ensemble du football français. Mais aujourd'hui, deux ans plus tard et seulement 4 mois après le début de l'aventure avec Mediapro, tout part en fumée, la faute à des défauts de paiement de la part du groupe sino-espagnol. Alors que le football français n'a plus de diffuseur officiel à compter du 23 décembre, la Ligue aurait pu s'éviter ce genre de problèmes, selon L'Equipe.

Dans leur édition du jour, nos confrères rapportent ainsi que la LFP a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. En effet, la Ligue aurait pu se passer de Mediapro pour atteindre le milliard d'euros par an ! Sans prendre en compte les propositions de Mediapro, les diffuseurs de l'époque Canal+ et BeIN avaient proposé 1,011 milliard d'euros par an lors de la négociation des droits en 2018 ! Pour rentrer dans le détail, Canal + aurait été attributaire du lot 1 (match du dimanche soir incluant les dix meilleures affiches) pour 260 M€ et du lot 4 (match du dimanche 13 heures et multiplex de quatre matches du dimanche 15 heures) pour 170 M€ d'après L'Equipe.

BeIN Sports aurait récupéré le lot 2 (matches du vendredi 21 heures et du samedi 17 heures) pour 110 M€, mais aussi le lot 3 (matches du samedi 21 heures et du dimanche 17 heures) pour 140 M€, le lot 5 (Trophée des champions et multiplex des journées 19, 37, 38, plus les barrages L 1 - L 2) pour 5 M€ et le lot 7 (magazines du lundi et du jeudi) pour 4 M€. Enfin, Free aurait eu, comme à l'heure actuelle, le lot 6 (extraits de matches en quasi-direct pour les mobiles) pour 42 M€. En plus de toutes ces sommes, la Ligue aurait récupéré des sommes automatiques, 260 millions d'euros au total, en fonction de la priorité des diffuseurs pour choisir leurs rencontres. À l'arrivée, le montant de 1,011 milliard d'euros aurait donc été atteint, contre 1,153 milliard avec Mediapro. Pour 142 millions d'euros d'écart, la LFP a préféré s'allier avec le groupe espagnol. La suite, désormais, tout le monde la connait.