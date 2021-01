Droits TV - La LFP convoque un conseil d'administration

Le foot français est en crise. Après le départ de Mediapro et de la chaine Téléfoot, la LFP n'a plus de diffuseur à compter du 31 janvier prochain. Canal+, qui s'est -un temps- placé dans la peau du sauveur, ne compte pas faire de cadeau à la Ligue et compte re-négocier, à la baisse, les droits TV. Alors que la crainte est de plus en plus présente au sein des clubs français, la LFP a décidé de réunir les dirigeants ce jeudi pour un conseil d'administration et évoquer ces droits télévisuels.