Droits TV - La LFP lance officiellement son appel d'offres !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé, ce mardi soir, qu'un appel d'offres avait été lancé sur les lots rendus par Mediapro pour la période 2020-2024.

C'était attendu, c'est désormais acté : les lots rendus par Mediapro, c'est-à-dire les lots 1, 2, 4 et 5, sont sur le marché. Cet appel d'offres porte sur trois ans et demi, soit jusqu'en 2024, et ne concerne pas le lot 3 détenu par beIN Sports et sous-licencié à Canal + contre 330 millions d'euros, malgré la volonté de la chaîne cryptée de le voir aussi remis sur le marché. Dans son communiqué publié sur son site officiel, l'instance détaille les lots concernés par l'appel d'offres et précise que les offres devront être déposées le 1er février prochain, entre 10 heures et midi, en mains propres à son siège.

Le premier concerne « un match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan » ; le deuxième « 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin » ; le troisième « les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des champions » ; le quatrième « les magazines en semaine ».