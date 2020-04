Droits TV - La LFP mise à l'écart des négociations avec Canal +

Les chaînes Canal + et beIN Sports, qui diffusent la Ligue 1, ont récemment pris la décision de suspendre leurs versements liés aux droits TV. Pour tenter de trouver un terrain d'entente, quatre présidents de club (Nasser Al-Khelaïfi, Jacques-Henri Eyraud, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère) ont été choisis par la Ligue pour aller négocier avec la chaîne cryptée. Seulement, à en croire les informations rapportées par L'Equipe, lors de la première réunion, mardi, la LFP brillait par son absence.

Le quotidien sportif explique que les présidents choisis par le bureau de la Ligue auraient décidé d’exclure des négociations Didier Quillot, le directeur général de l'instance, mais aussi Mathieu Ficot, en charge des droits TV à la LFP. L'Equipe précise que la chaîne Canal + n’aurait strictement rien à voir avec cette décision et ne serait d’ailleurs pas contre la présence de la Ligue autour de la table. Une absence qui, visiblement, va perdurer. En effet, lors de la prochaine réunion, prévue ce vendredi, les membres de la LFP ne devraient pas non plus être conviés.