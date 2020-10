Droits TV - La LFP ouvre la porte à la reprise du contrat de Mediapro par d'autres diffuseurs !

Alors que l'affaire entre Mediapro et la LFP devrait dépasser le rectangle vert et les caméras, et se jouer au tribunal, Arnaud Rouget, le DG de la Ligue, a clairement ouvert la porte à la reprise du contrat par d'autres diffuseurs au cours d'une lettre envoyée aux clubs français.

"Il reste alors deux possibilités, soit une issue favorable est trouvée avec Mediapro, soit ce n'est pas le cas, et il faudra envisager la reprise du contrat par d'autres opérateurs. Dans l'intervalle, nous nous devons bien évidemment d'être irréprochables malgré les difficultés rencontrées avec Mediapro et devons donc continuer à les accueillir tout à fait normalement dans les stades" est-il écrit, dans la lettre diffusée par L'Equipe. Pour rappel, la LFP a mis en demeure Mediapro après son absence de paiement de la facture d'octobre, qui s'élève à 172 millions d'euros.