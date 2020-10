Droits TV - La LFP va contracter un prêt

C'est le début d'un véritable feuilleton auquel nous assistons cette semaine. Lundi, le président de Mediapro Jaume Roures, demandait un report des règlements des droit tv. Quelques heures plus tard ce dernier a exigé la renégociation du contrat sur la saison 2020-2021. N'ayant toujours pas vu la couleur du versement du groupe audiovisuel espagnol, la LFP et son président Vincent Labrune ont pris la décision de contracter un prêt auprès d'une banque.

Après des premières approches du côté des établissement bancaires, l'ancien président de l'OM s'est voulu plutôt confiant et a tenu à rassurer les présidents de Ligue 1 et Ligue 2. Malgré cette situation délicate, les clubs récupèreront bien leur traite du mois. C'est déjà le second prêt cette année de la Ligue, le premier était de 224,5 millions d'euros auprès de l'État et devra être remboursé sur les 4 prochaines années.