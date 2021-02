Droits TV - La Ligue 1 de retour sur Canal + (officiel)

Le football français est de retour sur Canal + ! Dans un communiqué envoyé il y a quelques minutes, la LFP a indiqué avoir trouvé un accord avec la chaîne cryptée pour la diffusion des matchs de L1 et L2 jusqu'à la fin de la saison. Cette décision fait suite au Conseil d'Administration qui s'est tenu cet après-midi et marque donc la fin du suspend autour des droits TV... au moins jusqu'à juin prochain donc.

"À partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu’à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT. Outre les droits de ces matchs, le Groupe CANAL+ disposera de l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end."

Cette nouvelle est une surprise totale car Canal+ n'avait pas participé à l'appel d'offres, finalement infructueux, du début de semaine et avait entamé une bataille judiciaire avec la LFP. Selon les informations de L'Équipe, le diffuseur historique du football français devrait verser 35 millions d'euros à la LFP en plus du paiement du lot numéro 3 (168 millions d'euros).