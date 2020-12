Droits TV - La Ligue devrait statuer dans les prochaines heures sur la situation de Mediapro

L'histoire entre Mediapro et le football français semble bientôt toucher à sa fin. La Ligue de Football Professionnel a réuni son conseil d'administration ce vendredi matin pour avancer sur la question des droits télévisuels et la situation de Mediapro. Alors que le groupe sino-espagnol n'a pas payé son échéance du mois d'octobre d'un montant de 172 millions d'euros et ni celle de décembre qui avoisine les 152 millions d'euros, la LFP est sur le point de prendre une décision cruciale pour l'avenir des clubs français.

Pour l'heure, deux options sont évoquées par la Ligue. La première est que la LFP récupère ses droits et par conséquent abandonne une très grande partie des impayés de la société de production audiovisuelle. La seconde serait d'entamer une longue et peut-être périlleuse bataille judiciaire à son encontre. Pour l'heure, ce serait la première alternative qui serait favorisée selon les informations de RMC Sport. Si cette solution s'avérée être choisie, Canal + et BeIN Sports se tiendrait déjà prêts à récupérer les matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Des messages internes circulent actuellement dans les deux chaines payantes afin de demander aux équipes de se tenir "prêtes" à diffuser les matchs.