Droits TV - Le comportement de Vincent Labrune au coeur des critiques

Les tensions sont fortes du côté de la LFP ces derniers jours. En effet, certains dirigeants n'apprécient pas vraiment le comportement de Vincent Labrune.

Décidément, Vincent Labrune paie cher les mauvaises décisions du duo Didier Quillot-Nathalie Boy de la Tour concernant les droits TV. Alors que le président de la LFP doit trouver, en urgence, un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 afin d'éviter d'aggraver la crise économique du foot français, il s'oppose à des têtes fortes, à l'image de Maxime Saada. Le patron de Canal+ a, en effet, boycotté l'appel d'offres concernant les droits télé lundi, en guise de protestation, et refuserait aussi de négocier gré à gré selon L'Equipe.

Et visiblement, Labrune serait en train de se mettre à dos le Conseil d'Administration de la Ligue. À en croire RMC, le CA serait irrité par le comportement du dirigeant, et notamment son manque de communication. Lundi, lors de l'appel d'offre jugé infructueux, l'ex-Président de l'OM a fait patienter les membres du conseil d'Administration pendant 20 minutes avant de leur donner une conclusion "laconique" plutôt qu'un long exposé précis de la situation.

Labrune n'a pas prévenu le CA pour OM-PSG

Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, a alors pris la parole pour demander plus de précisions, sans réussite : "C’est trop tôt pour en parler" lui aurait-il répondu. Si le Niçois a démenti des tensions chez nos confrères, certains dirigeants fustigent son manque de communication. "On comprend bien l’exigence de confidentialité mais on est aussi chef d’entreprise dans une crise profonde et inédite. On mérite plus d’empathie et de bienveillance dans le contexte actuel" a notamment déclaré un membre du CA.

Hier, Labrune a négocié et trouvé un accord avec Canal+ pour la co-diffusion du Classique OM-PSG avec Téléfoot. Alors que les chaines gratuites s'étaient positionnées (France TV, TF1, M6), le président a finalement accepté un peu moins de trois millions d'euros pour l'envoyer sur la chaine cryptée. Les membres du Conseil d'Administration l'auraient d'ailleurs appris dans les médias, sans avoir été consultés. Labrune a-t-il choisi C+ pour renouer les liens avec Maxime Saada ? Quoi qu'il en soit, le chef de la Ligue doit vite trouver une solution pour éviter les critiques...