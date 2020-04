Droits TV - Le gros coup de gueule du directeur sportif du Stade Brestois

En pleine pandémie de coronavirus et alors que la Ligue 1 est à l'arrêt depuis plusieurs semaines, et pour plusieurs semaines encore, un débat sur les droits TV fait rage. Pour le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi, discuter de ce sujet en pleine crise sanitaire est purement "indécent" et "scandaleux".

"C'est indécent, scandaleux de rentrer dans une guerre de droits télés. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait plus parler des médecins et des gens qui travaillent dans les hôpitaux en train de sauver des vies que de parler de Canal+, de beIN ou des clubs du football français. C'est vraiment un manque d'intelligence vis-à-vis de l'opinion publique. (...) On verra si les droits télés seront là pour sauver leur vie", a lâché le dirigeant du Stade Brestois dans une interview donnée au Télégramme. "Bien évidemment que nous serions impactés si on venait à ne pas toucher les droits télés. Après, quand on vit au-dessus de ses moyens... Ce qui me fait rire aussi, c'est qu'on nous dit : il faut être solidaire. Mais quand on parle des droits télés, là, c'est chacun pour sa gueule. Des grands clubs en difficulté demandent d'être solidaires, mais ce n'est pas que quand ça les arrange", a-t-il ajouté, de manière incisive.