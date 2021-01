Droits TV - Le patron de Mediapro sort du silence et critique la LFP !

Jaume Roures a pris la parole en Espagne pour évoquer l'échec Mediapro en France. Mais pas question pour lui de remettre en cause la fiabilité de son entreprise.

Absent des médias depuis plusieurs semaines, Jaume Roures a pris le temps de réfléchir à son discours pour cette nouvelle année. Le patron de Mediapro, qui avait enchainé les interviews lors de la mise en place du projet, a finalement pris la parole au cours d'un entretien avec Radio Marca ce mercredi. Dans celui-ci, l'Espagnol revient sur l'échec de Mediapro en France et n'hésite pas à rejeter la faute sur la Ligue de Football Professionnel, mais aussi la presse.

"Les journaux en France comme L’Equipe m’ont dérangé parce que c’était une falsification de la situation. Nous avons demandé à la Ligue française de renégocier le contrat. Nous n’avons jamais arrêté de payer. C’est quelque chose de faux qui a été répété et ça continue parce que la presse fait la même erreur. Il y a eu le Covid donc il fallait renégocier et au lieu de s’asseoir autour d’une table pour négocier, ça a mal fini. Au final, on a eu un accord de restitution des droits et on a payé une somme" explique-t-il.

"Au mieux, la LFP va se retrouver dans une situation pire que celle que nous proposions"

Visiblement droit dans ses bottes, celui qui avait promis 800 millions d'euros par an pour le foot français s'est permis de tacler la LFP : "Maintenant, je ne crois pas qu’ils se trouvent dans une meilleure situation qu’au moment de négocier avec nous. En France, tous les bars et restaurants sont fermés depuis des mois. Il n’y a aucun endroit qui est ouvert. Il y a des dizaines de milliers de licenciements, il y a une crise économique comme ici, les stades sont vides. Le mois dernier, 10 000 personnes sont mortes".

S'il a voulu prendre en compte le coronavirus dans sa démarche pour renégocier le contrat avec la Ligue, le dirigeant pense que la LFP n'a pas fait un bon choix. "Ça me surprend que quelqu’un dise, sur ces bases, qu’on ne puisse pas discuter. Objectivement, la situation n’est pas la même. Après, on trouve un accord ou non. Mais en refusant de discuter, on se demande si la Ligue se trouve dans une meilleure situation. On maintient notre chaîne jusqu’à ce qu’ils trouvent un nouveau diffuseur. On va voir s'ils le trouvent et ce qu’il va offrir. Ce n’est facile pour personne. Au mieux, la LFP va se retrouver dans une situation pire que celle que nous proposions". Pas sûr que ce discours plaise aux dirigeants des clubs en France ni même à Vincent Labrune.