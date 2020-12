Droits TV - Le tribunal de Commerce valide l'accord entre Mediapro et la LFP, qui récupère ses droits

C'était attendu, c'est désormais officiel : le Tribunal de Commerce de Nanterre a validé aujourd'hui l'accord entre Mediapro et la LFP. Cet accord, négocié à 100 millions d'euros, permet au groupe sino-espagnol de ne pas être poursuivi par la Ligue pour le non-paiement des échéances des droits TV. La LFP récupère ses droits et peut désormais négocier avec les autres diffuseurs pour redistribuer les droits.

