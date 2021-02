Droits TV - Les trois solutions qui s'offrent désormais à la LFP

Selon le quotidien L'Equipe, trois solutions s'offrent désormais à la Ligue de Football Professionnel (LFP) après l'échec de son appel d'offres. La première serait de relancer rapidement un appel d'offres pour tous les lots, solution désirée par le groupe Canal + depuis plusieurs semaines. La seconde solution serait de négocier directement avec la chaîne cryptée, sur les bases de son offre orale formulée il y a peu, à savoir 590 M€ plus 100 M€ en variables. Les échanges qui devraient se tenir dans les prochaines 48 heures entre Vincent Labrune, président de l'instance dirigeante du football français, et Maxime Saada, président du groupe Canal, s'annoncent serrés. Enfin, la dernière solution, déjà évoquée hier soir dans notre média, constituerait à négocier de gré à gré avec les acteurs qui se sont manifestés ce lundi, à savoir Amazon, DAZN et Discovery, pour tenter d'augmenter les prix.