Droits TV - Maracineanu répond à Mediapro

Depuis quelques jours, Mediapro, par la voix de son président Jaume Roures, semble vouloir se désengager de ses accords financiers avec la LFP au sujet des droits tv des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Après un premier paiement en retard au mois d'août, l'homme d'affaires espagnol a demandé un report du second versement initialement prévu au mois d'octobre, d'un montant de 172 millions d'euros. Ce dernier déclare vouloir maintenant "rediscuter le contrat de cette saison" à cause de l'impact de la crise sanitaire sur son groupe audiovisuel. Après une première réponse négative de la Ligue de football professionnel, c'est la ministre déléguée au sports Roxana Maracineanu qui s'en mêle.

"Nous veillerons de très près, au niveau du ministère des Sports et de l'Etat, à ce que ce contrat soit respecté, que les engagement pris, soient maintenus" prévient-elle. "Parce qu'il en va aujourd'hui de la survie, non seulement du football professionnel, mais du football tout court, puisque cette convention qui lie la Ligue et le football amateur est conséquente et qu'une bonne partie des fonds qui émanent de ce contrat reviennent au sport amateur" déclare l'ancienne nageuse.