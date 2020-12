Droits TV - Mediapro : la chaîne Téléfoot pourrait fermer ses portes rapidement !

Créée le 17 août dernier, la chaîne Téléfoot vit-elle, déjà, ses derniers jours ? L'hypothèse existe et serait même très sérieuse, à en croire les informations dévoilées conjointement ce mardi soir par L'Equipe et Le Parisien. Alors que la médiation entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel (LFP) se poursuit, le diffuseur principal de la Ligue 1, qui ne paye plus ses échéances et doit déjà 350 millions d'euros à l'instance, disposerait de deux options pour son avenir à court terme.

La première consisterait en un maintien de la chaîne mais avec certains lots en moins. Dans ce cas-là, la chaîne du groupe sino-espagnol pourrait perdre l’affiche du dimanche soir pour continuer à (sur)vivre grâce à un montant annuel remisé. La seconde option, elle, n'avait jusque-là jamais été évoquée mais porterait sur un arrêt total de la chaîne. Jean-Michel Roussier, directeur éditorial de Téléfoot, a présenté ses deux options aux équipes dirigeantes de la chaîne ainsi qu'à la rédaction. Affaire à suivre.