Droits TV - Mediapro demande une baisse de 25% du montant des droits télévisuels

Mediapro, qui détient les droits télévisuels de la Ligue 1 et Ligue 2 de 2020 à 2024, a révélé il y plusieurs semaines ne pas être en mesure de payer les montants sur lesquels ils s'étaient mis d'accord avec la Ligue à cause de la crise sanitaire actuelle. Depuis quelques semaines, les deux parties négocient pour trouver rapidement une solution et le groupe espagnol a fait des propositions.

L'Equipe révèle que la société audiovisuel de Jaume Roures demanderait en premier lieu pour cette saison une baisse d'un montant compris entre 170 et 200 millions d'euros. Une somme qui représenterait 25% de moins que celle convenue en 2018 avec la Ligue de Football Professionnel. Pour compenser cette perte financière et au vu de cette saison spéciale que traverse le football français, Mediapro aurait également proposé de rallonger son contrat jusqu'à 2026. Ces deux propositions ont peu de chance de voir le jour. Si la LFP acceptait d'accorder une telle ristourne, les autres diffuseurs (Canal +, Bein Sports et Free) risquent de demander à ce qu'on leur accorde la même faveur. Pour ce qui est de la prolongation du contrat, la loi l'interdit. Les lots de matchs sont mis aux enchères pour une durée déterminée et ce bail peut très difficilement être rallongé parce que cela exclurait d'autres potentiels prétendant aux droits télévisuels.