Droits tv - Mediapro ne devrait toujours pas payer en décembre

C'est le feuilleton de ce début de saison en Ligue 1. Alors que Mediapro avait acquis les droits de 80% de la Ligue 1 et Ligue 2 pour un montant avoisinant les 800 millions d'euros par an, le groupe espagnol a refusé de payer à la LFP l'échéance du mois d'octobre. Présent aujourd'hui en conférence de presse, Jaume Roures a justifié ce refus de paiement par la crise sanitaire actuelle qui aurait particulièrement touché l'économie de son groupe. Le Catalan a profité de cette occasion et de la présence des médias pour faire comprendre qu'il ne devrait pas non plus verser le règlement du mois de décembre.

"La question des échéances n'a pas beaucoup de sens. (...) Il y a une procédure de conciliation (au tribunal de commerce de Nanterre). Tout est sur la table pour permettre à tout le monde de s'en sortir. La discussion portera sur les conditions dans lesquelles le foot français pourra être correctement diffusé et rétribué" a annoncé le patron de Mediapro.