Droits TV - Mediapro reconnait avoir versé des pots-de-vin à la FIFA

En difficulté sur le plan économique, le groupe Mediapro n'a toujours pas versé la somme attendue à la LFP pour l'obtention des droits TV des championnats de France. De plus, pour enfoncer un peu plus l'entreprise de Jaume Roures, le groupe espagnol est rattrapé par l'affaire du FIFA Gate, qui avait vu la justice américaine lui infliger une amende de 20 M€ en 2018.

En effet, Mediapro a publié un communiqué pour avouer que trois de ses anciens dirigeants ont distribué des pots-de-vin d'environ un million d'euros à des hauts dirigeants de la FIFA afin d'obtenir les droits télévisés des phases de qualifications de la zone CONCACAF pour les Mondiaux 2014, 2018 et 2022. "Imagina (holding Mediapro) reconnaît sa responsabilité, en tant que personne morale, pour le comportement criminel de ses représentants; que ledit comportement criminel dont Imagina était responsable comprenait le paiement de pots-de-vin pour l'achat de droits audiovisuels pour la phase de qualification dans les régions d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) pour les Championnats du monde de football 2014, 2018 et 2022 (...) en violation de la loi des États-Unis", peut-on notamment lire. Une information qui confirme les doutes du président français Emmanuel Macron sur le groupe espagnol.