Droits TV - Nasser Al-Khelaïfi souhaite poursuivre en justice Didier Quillot

L'affaire entre Mediapro et la LFP fait trembler la planète football depuis plusieurs semaines et l'annonce d'un accord entre les deux parties est loin de mettre fin à ce feuilleton. La crise économique continue d'impacter sérieusement les finances des clubs français et le fiasco des droits télévisuels ne fait qu'empirer les choses. Dans cette situation plus que particulière, certains dirigeants sont très remontés.

C'est le cas notamment de Nasser Al-Khelaïfi qui ne souhaite pas en rester là. En effet, au-delà de l'amateurisme du groupe sino-espagnol, beaucoup en veulent à ceux qui leur ont vendu les droits de la Ligue 1 et Ligue 2. Le président du Paris Saint-Germain souhaiterait justement poursuivre en justice Didier Quillot pour son implication dans cette vente, selon les informations du journal Le Parisien. C'est ce qu'aurait demandé l'homme d'affaires de 47 ans au conseil d'administration de la Ligue selon le quotidien. Une demande qui n'a pas été étudiée par le conseil.