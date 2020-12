Droits TV - Téléfoot va diffuser de la L1 et de la L2 en 2021 !

La chaîne Téléfoot reprendra du service pour le début de l'année 2021 ! En effet, via un mail envoyé aux abonnées ce 31 décembre 2020, la chaîne créée par Mediapro a fait savoir que les deux dernières journées de la phase aller du championnat seront sur les canaux du groupe. Jusqu'au 10 janvier 2021, la L1 et la L2 seront donc sur Téléfoot.

"Le Service TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 a minima jusqu'à la 19ème Journée, c'est-à-dire jusqu'au 10 janvier 2021 inclus" est-il écrit. En attendant la suite des évènements et la renégociation des droits entre Canal+, BeIN Sports et la LFP...