Droits TV - TF1 se propose pour diffuser la Ligue 1

La LFP a validé un futur appel d'offres afin de remettre en jeu le lot de Mediapro pour les droits télévisuels de la Ligue 1 et Ligue 2. En attendant, c'est toujours la chaine Téléfoot appartenant au groupe sino-espagnol qui diffuse les rencontres du championnat et la Ligue cherche une solution provisoire pour retransmettre les matchs jusqu'aux résultats de l'appel d'offres.

Selon les informations du Figaro, après Canal + et son système de pay-per-view puis M6, c'est au tour de TF1 de proposer ses services. En effet, la première chaine a fait une offre à la Ligue de Football Professionnel afin de provisoirement diffuser les rencontres du championnat français sur ses chaines gratuites. "TF1 est un partenaire historique du foot français et même si nous n'avons pas vocation à acheter le championnat, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec la LFP pour les aider à trouver une solution dans cette période difficile" annonce le média. Vincent Labrune n'a désormais plus qu'à faire son choix parmi les multiples diffuseurs qu'il a sous la main.