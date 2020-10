Droits TV - Une mauvaise nouvelle de plus pour Mediapro

Jaume Roures, le président du groupe Mediapro, n'a pas rassuré la presse, les clubs, la Ligue ou les consommateurs hier lors de la conférence de presse. Le dirigeant, qui a confirmé son attachement à la Ligue 1, a également fait savoir qu'il souhaitait renégocier le montant pour cette saison. De plus, il n'a pas vraiment convaincu les observateurs lorsqu'il a évoqué les difficultés pour honorer le paiement des droits. Et d'après Capital, les économistes ne sont pas rassurés non plus.

En effet, on apprend que Moody's, qui est l'une des trois agences de notation financière, a fait baisser la note de la dette de Mediapro. Ainsi, la note attribuée de Caa1 (au lieu de B3) se situe juste au-dessus du défaut de paiement. Pour Capital, une nouvelle dégradation n'est pas à exclure.