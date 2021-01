Droits TV - Une remise de prix également pour la Coupe de France ?

En cette saison de football particulière à cause de la pandémie de covid-19, les instances du ballon rond ont dû s'adapter pour penser les compétitions différemment et c'est notamment le cas de la Coupe de France. En se divisant en une voie pour les amateurs et une voie pour les professionnels, qui se rejoindront au stade des 16èmes de finale, la compétition a acté son changement de format en décembre dernier. Or, cette modification de l'organisation ne semble pas plaire aux diffuseurs que ce sont Eurosport et France Télévisions qui aurait demandé une ristourne de 30% sur les droits TV de la Coupe de France pour le préjudice selon L'Équipe. Le journal précise que la FFF ne s'attendait pas à une telle demande et ne serait pas prête à rendre ces quelques 6,6 millions d'euros réclamés.