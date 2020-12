Droits TV - Vincent Labrune demande aux clubs de faire preuve de patience

La Ligue de Football Professionnel et Mediapro sont enfin parvenus à un accord et vont prochainement mettre fin à leur collaboration. Si pour l'heure le groupe sino-espagnol diffuse toujours la Ligue 1 et Ligue 2 sur sa chaine Téléfoot, la LFP est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau diffuseur. Lors du conseil d'administration de la Ligue qui a eu lieu ce vendredi, Vincent Labrune a annoncé que le tribunal de commerce de Nanterre devrait valider la récupération des droits mardi.

Il a également demandé aux présidents des clubs d'être patients car pour l'heure rien n'a avancé avec Canal + et qu'il est probable que rien ne se fasse avec la chaine cryptée. Le tout récent président de la Ligue a déclaré que compte tenu de la crise économique que traverse le football français, la répartition des droits télévisuels devrait sans doute être réétudiée et qu'un débat autour des salaires des joueurs devait être ouvert.