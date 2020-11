Droits TV - Vincent Labrune met en garde Mediapro

Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, connait des difficultés économiques conséquentes. C'est pour cela que le média espagnol n’a pas effectué son versement du mois d’octobre et a demandé la renégociation de son contrat avec la LFP. Nouveau président de la ligue, Vincent Labrune a adressé un message au groupe espagnol en marge des négociations.

"J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose, a prévenu le dirigeant dans les colonnes du Journal du Dimanche. En me présentant à la présidence de la Ligue, je savais le contexte général et les risques associés. Et je suis prêt à les affronter. Je savais qu'un tel séisme n'était pas à écarter et qu'une renégociation de ces droits tv était à prévoir. (…) Nous échangeons de façon constructive avec le conciliateur afin de trouver une solution acceptable pour chacune des parties dans le délai le plus court possible. Car du temps, en l'état, nous n'en avons pas." A noter que Mediapro réclame un rabais important (25%) sur le montant des droits TV pour la saison en cours.