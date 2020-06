Dynamo Moscou - Njie et Kaboré testés positifs au covid-19

Alors que le Dynamo Moscou reprend la compétition ce dimanche avec un déplacement à Krasnodar, toute son équipe a été placée en quarantaine. Et pour cause, deux de ses joueurs, bien connus de la Ligue 1 et plus particulièrement à l'OM, ont été testés positifs au coronavirus selon la presse russe : Clinton Njie (26 ans) et Charles Kaboré (32 ans).