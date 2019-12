EAG - Benezet de retour... contre son gré

Prêté pour six mois par Guingamp au Toronto FC, en MLS, l'été dernier, Nicolas Benezet (28 ans) est de retour du côté du Roudourou, et ce n'était pas prévu. Dans les colonnes de L'Equipe, le natif de Montpellier a abordé les conditions d'un retour qui se fait contre son gré, la faute à la malhonnêteté de deux hommes du côté de Toronto. Alors qu'une option d'achat automatique été incluse si le joueur disputait six matchs de championnat lors de la saison régulière, celui-ci n'en a joué que cinq.

"On a empêché qu’elle soit levée. Au bout du deuxième match, on m’a dit : 'de toute façon, ne t’inquiète pas, si tu ne fais pas les six matches, on lèvera l’option d’achat quand même'.J’avais cette obsession des six matches, je n’en dormais plus. À la veille du possible sixième match comme titulaire, Curtis (le directeur général de la franchise) et Meary (un agent français facilitant les transferts vers la MLS) m’ont encore dit de ne pas me tracasser. Et puis lors du dernier entraînement, j’ai vu que j’allais être remplaçant. (...) La vérité, c’est que le DG ne voulait pas que je joue pour ne pas payer le transfert à Guingamp. (...) Je suis tombé des nues. Ma compagne s’était mise en disponibilité pour six mois, on cherchait un appartement, tout était réuni pour être bien. Tout s’est écroulé à cause de ces deux personnes" a-t-il confié, affecté par cette triste fin.