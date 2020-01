Economie - Vente de maillots : le PSG toujours leader en France

La boutique en ligne Foot.fr a dévoilé en début de semaine le classement des clubs européens selon les ventes de maillots réalisées durant le deuxième semestre de l’année 2019 (entre mai et décembre). Toujours révélateur de la popularité des équipes concernées, il est encore dominé par le Paris SG (comme l'année passée), suivi comme en Ligue 1 par l’Olympique de Marseille et le FC Barcelone, qui complète le podium.

Suivent la Juventus Turin, dont les ventes de maillots sont toujours boostées par l’arrivée de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, puis le champion d’Europe en titre Liverpool. Le Real Madrid n’arrive qu’en sixième position, précédant ainsi l’Inter Milan, l’AS St-Etienne, le Benfica Lisbonne et Manchester City. À noter la dégringolade de l’Olympique Lyonnais, présent dans le top 5 l’an dernier et qui se classe désormais 14e, derrière le FC Porto, Strasbourg et le Stade Rennais.