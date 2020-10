France - Jules Koundé vise une sélection avec Deschamps

Auteur d'une très bonne saison avec Séville la saison dernière, Jules Koundé (21 ans) s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga. L'ancien bordelais, victorieux avec les Espoirs contre la Slovaquie hier (1-0), s'est exprimé au micro de Canal + sur l'Equipe de France, notamment sur la concurrence à son poste :

"Oui il y a une passerelle entre les Espoirs et les A. Le sélectionneur et son staff regardent et c’est encourageant. Je vais continuer à travailler, mais c’est l’objectif d’aller chez les A. Je sais qu’il y a une grosse concurrence, mais c’est positif s’il fait appel à un jeune, car il estime qu’il le mérite et c’est encourageant." a-t-il répondu.