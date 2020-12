Carabao Cup - Man City écrase Arsenal et file en demi-finale !

Pour le compte des quarts de finale de l'EFL Cup, Manchester City s'est déplacé sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal. La rencontre a bien débuté pour les hommes de Pep Guardiola, car Gabriel Jesus a ouvert le score de la tête, suite à un centre de Zinchenko (0-1, 3e). Alexandre Lacazette a égalisé pour les Gunners peu après la demie heure de jeu, lui aussi de la tête (1-1, 31e). Match nul à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta ont subi un quart d'heure extrêmement compliqué. Le Brésilien Gabriel Martinelli est sorti sur blessure alors qu'il faisait son retour sur les terrains, cédant sa place à Nicolas Pépé (49e). Quelques minutes plus tard, Riyad Mahrez a redonné l'avantage aux Citizens sur coup-franc, bien aidé par l'ancien gardien dijonnais Runarsson, qui s'est troué sur cette action (1-2, 54e). Phil Foden a fait le break peu après, alors qu'il était en position de hors-jeu. Mais la VAR n'étant pas présente dans cette compétition, le but a été accordé (1-3, 59e). L'Anglais s'est transformé en passeur ensuite pour le Français Aymeric Laporte sur corner, qui a corsé l'addition, déjà bien salée (1-4, 73e). Avec cette victoire (1-4), City se qualifie en demi-finale de la compétition, et a éliminé un favori.