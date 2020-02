Epinal - Xavier Collin déplore un arbitrage partial

L'arbitre François Letexier a eu du travail jeudi soir en officiant lors du quart de finale de Coupe de France entre Epinal et l'ASSE (1-2). Un match haché que les amateurs ont abordé avec énormément d'envie, quitte à commettre des fautes parfois inutiles et sanctionnées de cartons jaunes (4 au total pour Epinal, 2 pour les Verts). Mais d'après Xavier Collin, l'arbitrage n'était pas totalement impartial... "On n'a pas pour habitude de commenter l'arbitrage. On ne le fera pas ce soir même s'il y a un côté frustrant, quand on est mené et qu'on a l'impression d'avoir un arbitrage qui penche du côté de Saint-Etienne", estime l'entraîneur spinalien, dans des propos rapportés par RMC. "On a mis beaucoup d'engagement, l'intensité qu'on voulait mettre. Après on a été sanctionné très rapidement, on aurait aimé que ce soit pareil des deux côtés. Même si cela reste un match de foot avec l'engagement nécessaire. On ne va pas se cacher derrière ça."

Collin et ses hommes, qui ont fait douter la bande de Stéphane Ruffier jusqu'au bout, auraient en tout cas pu espérer mieux. "Si la meilleure équipe a gagné ? Je ne pense pas", explique le technicien. "Mais c'est le foot, il faut savoir être efficace. Saint-Etienne l'a été. En termes de jeu, Saint-Etienne a subi, et même beaucoup en deuxième période, mais a été efficace. Ils ont des joueurs de qualité et quand on fait des cadeaux comme on en a fait ce soir, quand on prend deux buts, on ne peut pas prétendre gagner."