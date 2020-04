Eredivisie - Le championnat néerlandais pourrait finalement reprendre !

Vendredi dernier, la fédération néerlandaise de football (KNVB) officialisait l'arrêt définitif de sa compétition suite à la crise du coronavirus. En conséquence, aucune promotion en première division, ou inversement de descente en seconde division n'auront lieu. Une décision difficile à digérer pour plusieurs clubs néerlandais, furieux, à l'image de Cambuur. En effet, ce club d'Eerste Divisie (D2) est en ballotage favorable en perspective d'une accession à l'élite, et dispose de 4 points d'avance sur son dauphin. Selon nos confrères du quotidien AD, face à la contestation de plusieurs clubs qui craignent notamment de lourdes pertes financières, la fédération pourrait revenir sur sa décision d'annuler la fin de saison d'Eredivisie.

Un politicien néerlandais, Mark Boumans, a également évoqué le sujet et il considère "que la décision peut être révoquée" par l'Eredivisie, étant donné que "plus de la moitié des clubs veulent faire marche arrière face aux résultats de cette prise de décision chaotique". Pour les formations comme l'Ajax d'Amsterdam, cette décision leur permet bel et bien d'accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais d'autres clubs comme le FC Utrecht ou le Vitesse Arnhem voient leurs espoirs d'accéder à la Ligue Europa s'évanouir. Pendant ce temps là en Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie planchent sur une prochaine reprise et c'est l'Allemagne qui devrait montrer la voie, avec un retour à la compétition espéré le 9 mai à huis clos. Pour rappel, de son côté, l'UEFA avait insisté jeudi pour que les championnats domestiques se terminent : "l'UEFA conseille vivement les associations et les ligues nationales à explorer toutes les options possibles pour jouer toutes les compétitions nationales".