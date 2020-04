Espagne - D'anciens dirigeants d'Osasuna et joueurs du Betis condamnés à de la prison pour corruption !

Lors de la saison 2013-2014, la victoire d'Osasuna (à la lutte pour le maintien) face au Betis Seville (2-1), éveille des soupçons de corruption. A la suite d'une enquête, le juge accuse les dirigeants du club de Pampelune d'avoir payé les joueurs du club sévillan afin d'obtenir trois précieux points. Aujourd'hui, les accusés dans cette affaire ont été reconnus coupables d'avoir truqué le match et de lourdes peines ont été prononcées à leur égard.

Au total 5 anciens dirigeants d'Osasuna et deux joueurs du Betis sont considérés comme impliqués et les peines infligées vont d'un à huit ans de prison. La sanction la plus importante concerne Angel Vizcay, le directeur général du club à l'époque. Ce dernier a écopé de huit ans et de huit mois d'emprisonnement pour corruption, falsification de documents et détournement de fonds. Concernant les acteurs du fameux match, Antonio Amaya (36 ans) et Xavi Torres (33 ans) ont écopé d'un an de prison chacun, également pour corruption.