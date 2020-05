Espagne - Le football espagnol au coeur d'un nouveau scandale

Un nouveau scandale de corruption vient toucher le monde du football en Espagne. Après les accusations d'Emili Rousaud à l'encontre des dirigeants du Barça, c'est désormais une toute autre institution qui est dans la tourmente. Cette fois-ci, c'est le président de l’AFE, le syndicat des joueurs en Espagne, David Aganzo, qui est accusé de corruption. Selon un employé, le président l'aurait "obligé par différents moyens de pression à collaborer" afin d'obtenir "de manière illégale des documents financiers de Futbolistas On (un autre syndicat de footballeurs)".

En effet, l'employé, Antonio Saiz Checa, a fait parvenir une lettre adressée à ses supérieurs dans laquelle il détaille les accusations. Et c'est Marca qui a rendu cette lettre publique. Le président et le secrétaire général de l’AFE, Diego Rivas, également accusé dans cette affaire, auraient notamment eu recours à des pots-de-vin (3000 euros) pour avoir accès aux documents en question. Les deux hommes, de leurs cotés, clament leur innocence. "Tout est entre les mains de nos avocats. Je suis tranquille" a déclaré Diego Rivas. Son président quant à lui, a fait savoir depuis son compte Twitter : "Ces accusations sont fausses. Mon travail est exclusivement dédié à la défense des intérêts des joueurs et des joueuses. Je défendrai mon honneur face à tous ceux qui le remettent en question". Désormais l'affaire est entre les mains du parquet de Valence.