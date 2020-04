Espagne - Les clubs de Liga vont pouvoir reprendre l'entraînement

Alors que le championnat de France ferme ses portes, ses voisins européens les ouvrent davantage chaque jour. Après l'Allemagne et l'Angleterre, c'est en Espagne que les entraînements vont pouvoir reprendre, à partir de la semaine prochaine. Le Premier Ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré que les entraînements pour les joueurs de Liga seraient autorisés à partir du lundi 4 mai. Une date désormais très importante en Espagne, où le football est à l'arrêt depuis le 12 mars dernier.

Bien sûr, le déconfinement de nos voisins se fera étape par étape et ces premiers entraînements ne ressembleront en rien à des séances classiques. Jusqu’au 11 mai, des sessions individuelles seront seulement autorisées, avant le retour de groupes réduits. Le 26 mai, les entraînements collectifs pourraient revoir le jour, avant que le 7 ou le 14 juin, la Liga puisse reprendre ses droits. L'Espagne, qui compte près de 24 000 décès sur plus de 210 000 cas détectés depuis le début de la crise, est l'un des pays les plus sévèrement touchés par l'épidémie.