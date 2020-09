Espagne - Les premiers mots de Suarez à l'Atlético !

Transféré par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez (33 ans) a livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs sur le site web du club.

"La motivation de rejoindre un grand d'Espagne t'aide toujours à prendre ce genre de décisions. C'est une très grande équipe avec de grands joueurs, c'est une équipe compétitive qui se bat toujours en haut de tableau en Liga. Bien sûr, il y a aussi son public, son entraîneur... Tout cela motive énormément", a expliqué l'attaquant uruguayen.

"Ce qui motive aussi, c'est l'envie des gens ici. C'est une motivation en plus. C'est un club que je voyais de l'extérieur et il te motive par sa manière de vivre, de batailler, par son style pendant les matchs. Ils te donnent envie de savoir ce que l'on ressent. Cela a été un point positif en plus des conversations avec l'entraîneur et avec les gens du club."