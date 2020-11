Espagne - Les raisons pour lesquelles une joueuse a refusé de rendre hommage à Maradona

Paula Dapena (24 ans) risque de s'attirer beaucoup de critiques. La joueuse du club de Viajes Interrias FF, en D3 féminine espagnole, a refusé de respecter l'hommage à Diego Maradona lors d'un match amical contre le Deportivo la Corogne (D1). Contrairement à ses coéquipières et adversaires, qui se sont tenues debout pour respecter une minute de silence, cette dernière se serait assise, dos au gradin. Dapena aurait mis en avant la cause des femmes pour justifier son acte.

"Il y a quelques jours, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre), aucun geste n'a été fait. "J'ai dit que je refusais d'observer cette minute de silence pour un violeur, un pédophile, un nymphomane et un agresseur et que si je devais m'asseoir par terre et me retourner, je le faisais" a-t-elle déclaré au média Pontevedra Viva. Dapena reproche à Maradona son passé houleux, notamment avec les femmes. "Pour les victimes, il n'y a pas eu une minute de silence; alors, évidemment, je ne suis pas disposée à observer une minute de silence pour un agresseur et pas pour les victimes". Dapena a passé un mauvais après-midi puisqu'elle a perdu cette rencontre amicale 10-0.