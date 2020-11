Espagne - Luis Enrique aux anges après l'humiliation contre l'Allemagne

Hier soir, l'Espagne a déroulé et a humilié une équipe d'Allemagne méconnaissable (6-0), dans le cadre de la 6e et dernière journée de la Ligue des Nations. Avec cette victoire, la Roja s'est qualifiée pour le Final Four de cette compétition. A l'issue de cette rencontre, le sélectionneur espagnol Luis Enrique s'est montré tout sourire en conférence de presse.

"Ce sont des nuits qui malheureusement sont rarement vues, mais quand tout fonctionne, le jeu est parfaitement exécuté. Les joueurs sont entrés très bien échauffés, l’attitude était géniale. Dès le début on a très bien pressé, on les a forcés à jouer longtemps, ce qu'ils n'aiment pas trop. On a été précis dans l'élaboration et on a joué l'un des jeux les plus complets possible, au meilleur moment", a assuré le sélectionneur à la télévision espagnole.